Een 37-jarige man krijgt negen maanden cel opgelegd voor het mishandelen van twee BOA's in Amsterdam en het bijten van een persoon tijdens het uitgaan in Almere vorig jaar.

Vorig jaar mishandelde de man twee BOA's in de Amsterdamse binnenstad. En paar maanden later ging de verdachte opnieuw in de fout nadat hij opzettelijk in de wang van een slachtoffer had gebeten tijdens een stapavond in Almere.

De verdachte is volgens de rechtbank meerdere keren veroordeeld geweest voor geweldsdelicten. Ook heeft de 37-jarige man zich niet gehouden aan de eerder gemaakte meldplichtafspraken.

De rechtbank legt om die reden een onvoorwaardelijke celstraf op van negen maanden. Daarnaast moet de veroordeelde ook ruim 2.200 euro aan schadevergoedingen betalen aan de slachtoffers.