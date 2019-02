Agenten hebben in Zuidoost een gestolen auto klem gereden, die uiteindelijk niet gestolen bleek te zijn. De inzittenden werden eerst gearresteerd door de politie.

De automobilist beweerde toch echt in zijn eigen auto te zitten, schrijft Politieteam Hoofdwegen op Facebook.

Nadat de inzittenden van de schrik waren bekomen, werd duidelijk dat de bestuurder de eigenaar van de auto bleek te zijn.

De auto was een paar dagen eerder weggesleept, waarna de eigenaar dacht dat zijn wagen was gestolen, waarop hij aangifte had gedaan. In de tussentijd kwam de man er achter dat het voertuig was weggesleept en had hij zijn auto weer opgehaald.

Nadat vastgesteld was dat de man inderdaad de eigenaar was van de auto mochten ze weer verder.