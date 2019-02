De 23-jarige man die van mishandeling van twee vrouwen wordt verdacht moet psychiatrisch worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum of een andere kliniek. Dat heeft de rechter vrijdag bepaald.

Op maandag 10 september zat een vrouw op de fiets en zag hoe een andere vrouw werd mishandeld door twee mannen. Ze stopte om er foto's van de belagers van de vrouw te maken. Dit was reden voor verdachte Nabil Q. om op de fotograferende vrouw af te stappen en haar ook klappen te verkopen.

Het jukbeen van de vrouw werd naar binnen geslagen en haar kaak was op meerdere plekken gebroken. Ze belandde in het ziekenhuis door de mishandeling. De reden voor het psychiatrische onderzoek is de ernst van het delict en de plotselinge woede van Q., schrijft Het Parool.

De advocaat van Nabil Q. tekende nog bezwaar aan tegen het besluit. 'Volgens mijn cliënt ging er meer vooraf aan de ruzie. Het escaleerde, maar het was niet de bedoeling van hem om een mishandeling te plegen', zei advocaat Zefanjo Nahar volgens de krant.

'Ik ben teleurgesteld in mezelf. Ik heb een fout gemaakt. Dat moet ik accepteren en daar moet ik voor boeten', zei Q. zelf in de rechtbank. In november werd hij aangehouden voor de mishandeling.