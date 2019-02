Een olifantenkalf in Artis is in november behandeld voor een gevaarlijke virusinfectie omdat zij een abnormaal rode tong had. In 2015 overleed een andere jonge olifant van Artis wel aan het virus.

Dierenverzorgers constateerden in november dat het kalf een abnormaal rode tong had die mogelijk kan duiden op EEHV, een zeer gevaarlijke infectie voor jonge olifanten. De kansen op genezing zijn gering, 80 procent gaat binnen enkele dagen dood.

De jonge olifant werd behandeld door middel van pillen uit een spoedvoorraad van de dierentuin. De dierenarts ging later op de dag bij verschillende apotheken in Amsterdam langs voor een nieuwe voorraad pillen.

"De apothekers keken wel vreemd op toen ik een nogal grote bestelling deed", meldt Artis-dierenarts Martine van Zijl in een persbericht. "Maar nadat ik had uitgelegd dat het voor een 1.000 kg zware olifant was, toonde men alle begrip."

Jonge olifant half december helemaal opgeknapt

De Amsterdamse dierentuin heeft voor de behandeling van het olifantenkalf ook contact opgenomen met een Belgische dierentuin. Zij lieten zeven zakken bloed van drie olifanten naar Nederland transporteren.

De behandeling sloeg enkele dagen later aan. De jonge olifant was half december helemaal opgeknapt.

De dierentuin blijft de jonge olifant in de gaten houden. Olifanten zijn tot de leeftijd van acht jaar gevoelig voor dit type virussen.