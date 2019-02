De opkomst voor een inenting tegen meningokokken is relatief laag in de regio's Amsterdam en Zeeland, blijkt vrijdag uit cijfers van het AD.

In heel Nederland lag het opkomstpercentage op 86,5 procent, blijkt uit de cijfers van het dagblad, opgevraagd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In Amsterdam en Zeeland lag de opkomst respectievelijk op 77 en 72 procent. In gebieden waar dat gemiddelde onder de 80 procent komt, is het maar de vraag is of het effect van de groepsbescherming tegen de levensgevaarlijke bacterie wel werkt.

Staatssecretaris Paul Blokhuis, die over het Rijksvaccinatieprogramma gaat, reageert ongerust op de cijfers. "Dit kunnen potentiële brandhaarden worden. We roepen nu een team van experts bijeen om samen te gaan uitzoeken hoe we bepaalde doelgroepen beter kunnen gaan bereiken."

In Zeeland worden over het algemeen uit geloofsovertuiging al minder kinderen ingeënt. De lage cijfers in Amsterdam hebben volgens meningokokkenexpert Arie van der Ende van het Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis mogelijk te maken met een kritische blik ten opzichte van inentingen.

"In grote steden, vooral in Amsterdam, is een vrij grote groep die antroposofisch is, of kritisch staat tegenover inenten", stelt hij tegenover het AD.