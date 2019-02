Er komen meer straten die vernoemd zijn naar bijvoorbeeld migranten of vrouwen. Een voorstel voor meer diverse straatnamen van PvdA'er Sofyan Mbarki werd vandaag met een meerderheid aangenomen in de gemeenteraad. Alleen CDA, VVD en Forum voor Democratie stemden tegen.

"We zijn een inclusieve stad en dat moet ook terugkomen in onze straatnamen", legt initiatiefnemer uit. Toch betekent het plan niet dat bestaande straatnamen nu gewijzigd worden.

Eerder gebeurde dat bijvoorbeeld wel met de Stalinlaan (de huidige Vrijheidlaan), maar volgens de Mbarki is dat niet de insteek van zijn voorstel.

"Straatnamen die een zwarte geschiedenis hebben, blijven voorlopig wel bestaan. Maar we willen er in elk geval voor zorgen dat in nieuwbouwwijken de gedeelde geschiedenis beter terugkomt", legt hij uit.

Daarmee doelt de PvdA'er er op dat Amsterdam al sinds de zestiende eeuw een migratiestad is. Toch werden er weinig straten vernoemd naar mensen met een migratieachtergrond.

Nieuwe straten moeten meer bij 'tijdsgeest' passen

De Commissie Naamgeving Openbare Ruimte (Cnor) moet hier nu verandering in aanbrengen. "Er worden heel veel huizen bijgebouwd. We kunnen ervoor zorgen dat de nieuwe straten in elk geval beter bij de huidige tijdsgeest passen", aldus Mbarki.

Het college is het hier in principe mee eens, maar benadrukt in een reactie wel dat diversiteit niet de enige voorwaarde mag zijn. Zo geldt het ook nog als belangrijke eis dat iemand "bijzondere verdiensten voor de Amsterdamse samenleving of de samenleving in bredere zin" heeft verricht.

Bovendien moeten de namen aansluiten bij bestaande naamgeving van straten en pleinen in de omgeving. "Straatnamen hebben vooral een oriëntatiefunctie en moeten consistent zijn", aldus het college.