Een groep ouders van leerlingen op het Cartesius 2 overweegt juridische stappen tegen de gemeente. Ze willen zo de verhuizing van die school naar het Zeeburgereiland voorkomen. Wethouder Marjolein Moorman maakte woensdag bekend dat de verhuisplannen definitief zijn.

Het Cartesius 2 is momenteel gehuisvest op de Tweede Passeerdersdwarsstraat in de Jordaan. In de drie jaar dat de school daar zit, is altijd duidelijk geweest dat de school verhuisd moest worden. Een pand aan de Plantage Muidergracht zou de nieuwe locatie worden. De uitgetrokken 23 miljoen euro bleek volgens wethouder Moorman echter niet genoeg, waardoor een ander pand moest worden gezocht.

Ouders van leerlingen zijn niet blij met de beslissing. "Er wordt ons al jaren iets beloofd en wij hebben met onze kinderen hier op gerekend. Ineens wordt daar iets anders van gemaakt, maar er wordt geen inzage gegeven hoe dat kan", zegt een ouder van een van de leerlingen.

Onderwijswethouder Marjolein Moorman zegt door de overspannen bouwmarkt geen aannemer te kunnen vinden die de verbouwing voor 23 miljoen euro wilde doen. "Ik ben verantwoordelijk voor publiek geld voor alle Amsterdammers en ik vind het niet verantwoord om meer geld uit te geven aan een schoolgebouw", zegt de wethouder.

Vertrek uit binnenstad voor veel ouders onbegrijpelijk

Voor de leerlingen is nu plek gevonden op het Zeeburgereiland, in het pand van IJburg College 2. Maar het vertrek van de school uit de binnenstad is voor veel ouders onbegrijpelijk. Cartesius 2 is een school die de focus legt op kunstzinnige vorming, filosofie en ethiek. Leerlingen gaan vaak naar musea en ouders zijn bang dat dat na de verhuizing veel minder zal gaan lukken.

Volgens Moorman, die de verhuisplannen vandaag definitief heeft gemaakt, is dat niet waar. "Het is allemaal binnen de ring en ik hoop dat alle kinderen in Amsterdam, of je nou in Zuidoost of in Nieuw-West op school zit, gebruik maken van de prachtige rijkdom die we in de stad hebben van culturele instellingen", aldus de wethouder.

Een groep ouders legt zich niet neer bij de beslissing en gaat onderzoeken of ze daar via de rechter nog een stokje voor kunnen steken.