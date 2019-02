Tijdens een file op de A10 woensdagmiddag zagen automobilisten opeens een hond over de snelweg lopen, in tegengestelde richting.

In de richting van de RAI, bij de afslag naar Utrecht, staan de auto's nog steeds stil. De hond is de tegengestelde richting opgegaan en is volgens een omstander de hele A10 aan het aflopen.

Het is nog onbekend of het dier uit een auto is ontsnapt. De politie is ter plaatse gekomen, maar kan het dier niet meer vinden. "Het is nu een zaak voor de dierenambulance."

Of het dier inmiddels is gevangen, is niet bekend.