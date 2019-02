Na jaren van planning en besluitvorming zijn begin vorige maand de werkzaamheden begonnen voor het ombouwen van de Amstelveenlijn. De sterk verouderde lijn 51, die bekendstond als onveilig en onbetrouwbaar, maakt plaats voor een nieuwe tramverbinding. Eind 2020 moet de Amsteltram klaar zijn.

De hele lijn gaat vanaf Amsterdam Zuid tot aan Westwijk op de schop. Alle haltes worden vernieuwd en geschikt gemaakt voor lagevloertrams die het GVB heeft besteld. Ook het spoor en de bovenleiding worden aangepakt en bij eindpunt Westwijk komt een nieuw opstelterrein voor de trams.

Vier haltes in het zuiden van Amstelveen worden verwijderd om de reistijd te verkorten en de haltes A.J. Ernststraat en De Boelelaan / VU worden samengevoegd.

"Gemiddeld komen mensen echt sneller aan op Centraal. Het hangt er wel een beetje van af waar je woont, want er vervallen ook een paar haltes, er is een balans gevonden dat het voor de meeste mensen sneller is", vertelt projectdirecteur Jacco Zwemer.

Verschillende ongevallen sinds ingebruikname lijn 51

De huidige lijn 51 werd in 1990 in gebruik genomen. Sindsdien zijn er diverse ernstige en dodelijke ongevallen op de lijn gebeurd.

Om de veiligheid te verbeteren worden de drukke kruispunten Sportlaan, Zonnestein en Kronenburg flink verbouwd. Daar gaat de tram straks onder de weg door. Daar bovenop komt een rotonde voor afslaand verkeer en fietsers. Het doorgaande verkeer gaat straks ook onder die rotonde door.

"Minder kruisingen is natuurlijk veiliger. Modernere haltes, het is ook sociaal veiliger, waar je beter van je af kan kijken en waar goed nagedacht is over de verlichting. En wat belangrijk is, lijn 51 is hoog, dat is echt een metro. Straks worden dat trams die veel meer geschikt zijn om aan het wegverkeer deel te nemen. Dat draagt ook bij aan de veiligheid", zegt Zwemer.

300 miljoen euro uitgetrokken voor project

Voor het project is 300 miljoen euro uitgetrokken. Daarvan betaalt de Vervoerregio Amsterdam ruim 200 miljoen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu betaalt 75 miljoen euro.

Het restbedrag wordt betaald door de gemeenten Amstelveen en Amsterdam. De lijn moet eind 2020 in gebruik worden genomen, als alles tenminste volgens planning verloopt.

Lijn rijdt straks niet meer naar Centraal Station

De lijn rijdt na oplevering niet meer naar Centraal Station, maar krijgt als eindpunt station Zuid. Ook zal de lijn niet meer in het station stoppen, maar op een tijdelijke halte bij de Strawinskylaan.

Zodra project Zuidasdok klaar is, waarbij station Zuid grondig wordt verbouwd, krijgt de lijn een nieuwe halte pal voor de deur van het station. Wanneer dat precies is, is onduidelijk. Het ruim tien jaar durende Zuidasdok-project heeft nu al vertraging opgelopen.

De Amsteltram wordt na 2020 doorgetrokken naar Uithoorn. Tussen Westwijk en Uithoorn komen drie extra haltes. De plannen daarvoor zijn inmiddels uitgewerkt. Dit jaar hoopt de Vervoerregio te kunnen starten met de aanbesteding, waarna er volgend jaar een aannemer kan worden geselecteerd. Naar verwachting rijdt de tram in 2023 of 2024 door naar Uithoorn.