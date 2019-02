De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag vier verdachten opgepakt voor het afsteken van vuurwerk bij het Okura Hotel in Amsterdam. Volgens tweets van de F-SIDE sliepen daar de spelers van Real Madrid, waartegen Ajax woensdagavond speelt in de Champions League.

De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. "Rond 3.30 uur hebben we vier mensen aangehouden vanwege het afsteken van zwaar vuurwerk", zegt een woordvoerder. Vanwege privacy-overwegingen kan de politie niet melden of het Ajax-supporters zijn, wel dat het om Nederlanders gaat.

Op het twitteraccount en op de Facebook-pagina van de F-Side staat een filmpje van het vuurwerk. Daarop zijn onder meer flinke vuurpijlen te zien en harde knallen te horen.

Het duel, in de achtste finales, is in de Johan Cruijff ArenA.