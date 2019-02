Een winkel in de Kinkerstraat in Amsterdam is dinsdagavond overvallen door twee mannen.

Of er iets buit is gemaakt is nog niet bekend. Het duo had een paarse tas bij zich. Vooralsnog denkt de politie dat er geen wapen gebruikt is bij de overval.

De mannen droegen donkere kleding, hadden een lang postuur en zijn er op een bezorgscooter vandoor gegaan richting het Centraal Station. Op de scooter stond de tekst 'Sushi'. De politie is op zoek naar getuigen.