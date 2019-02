De politie heeft camerabeelden gedeeld van vier van de twaalf plofkraken op geldautomaten die in de afgelopen maanden werden uitgevoerd in Amsterdam West en Nieuw-West.

Dat werd dinsdagavond bekend tijdens Opsporing Verzocht. Het Openbaar Ministerie (OM) looft 10.000 euro uit voor tips die leiden tot de aanhouding van een nieuwe verdachte.

Een maand geleden werden twee Amsterdammers (26 en 22) aangehouden. De jongste verdachte is inmiddels weer op vrije voeten gesteld. De politie sloot toen niet uit dat er meer aanhoudingen plaats zouden vinden.

De plofkraken vormen volgens de politie een gevaar voor de omgeving omdat de daders steeds roekelozer te werk gaan.

Daders goed in beeld bij kraak Lambertus Zijlplein

De politie heeft van verschillende locaties beelden vrijgegeven waarop is te zien hoe de daders te werk gaan. Met name de kraken op het Lambertus Zijlplein zijn goed in beeld gebracht.

Een van de mannen, zo is op de beelden te zien, stopt bij aankomst bij de geldautomaat een pinpas in de gleuf van het apparaat en toetst een pincode in, zodat de uitgifteklep opent. Zijn collega bereidt het explosief voor. De man probeert het explosief in de uitgifteklep te duwen, maar dit lijkt niet te werken.

Hij raapt de explosieven bij elkaar en de mannen vertrekken weer. Vijf dagen daarna wordt er bij dezelfde pinautomaat opnieuw een poging gedaan. Dit keer worden de explosieven achtergelaten.

Groot verschil in lengte daders bij plofkraak Koningin Wilhelminaplein

Ook van de kraak op het Koningin Wilhelminaplein zijn nieuwe beelden vrijgegeven. Rond 0.30 uur komen twee mannen, met een flink verschil in lengte, aanrijden op een zwarte motorscooter.

Op de beelden is te zien hoe de één de explosieven voorbereidt, terwijl de ander pint. Ze dragen een hoofdlampje en een stofmasker. Het is de eerste kraak waarbij het lukt om geld buit te maken.

Op de andere beelden is te zien hoe midden in de nacht wordt toegeslagen op het Surinameplein. Bij de explosie ontstaat schade aan enkele geparkeerde auto's.