De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een 28-jarige man aangehouden die zonder geldig rijbewijs met hoge snelheden over de weg reed. Ook was de man in het bezit van een kleine hoeveelheid softdrugs en 17.000 euro contant geld.

De bestuurder reed rond 1.15 uur met hoge snelheid richting de Bilderdijkstraat, waarna hij tegen het verkeer in ging rijden. Tijdens de achtervolging bereikte de verdachte snelheden van boven de 170 kilometer per uur.

Later is de verdachte aangehouden bij de Nieuwezijds Voorburgwal. De politie nam verschillende telefoons, contant geld en drie zakjes met hasj in beslag.

De man wordt verdacht van rijden met een ongeldig rijbewijs, het in het gevaar brengen van het verkeer en witwassen.