Het Vossius Gymnasium in Amsterdam-Zuid, dat maandagavond werd getroffen door brand, blijft voorlopig nog dicht. In een verklaring op de website van de school staat dat het gebouw naar verwachting na de voorjaarsvakantie weer in gebruik kan worden genomen.

"De brand in ons gebouw is gelukkig beperkt gebleven tot enkele lokalen en de kantine", staat er verder in het bericht. De brand brak rond 19.15 uur uit in de ruimte boven de kantine, dat in een bijgebouw zit. De oorzaak is nog niet bekend.

De klassen 1 tot en met 4 krijgen de komende dagen hun onderwijsinstructies via een onlineplatform. "Voor de leerlingen in de jaren 5 en 6 zijn we op zoek naar alternatieve mogelijkheden om hun lessen door te laten gaan."

Ruim vijf ruimtes voorlopig onbruikbaar

Zeker vijf ruimtes in het Vossius Gymnasium zijn voorlopig onbruikbaar door de brand die maandagavond in de school heeft gewoed. Dat meldt rector Jan van Muilekom. Het is niet bekend om welke lokalen het gaat.

De brand ontstond maandagavond in het bijgebouw van de school, dat als kantine wordt gebruikt. Om te voorkomen dat het vuur zich verder zou verspreiden, werden enkele vloeren en delen van het plafond opengelegd.

De schade door de brand is aanzienlijk, laat rector Van Muilekom aan AT5 weten. De lokalen met schade zullen grondig moeten worden schoongemaakt.