Na een snelheidscontrole die de politie maandag op verschillende locaties in Amsterdam hield, moesten een automobilist zijn rijbewijs inleveren omdat hij het snelheidslimiet van 50 kilometer per uur flink overschreden had.

De bestuurder reed op de Jan Evertsenstraat toen hij gecontroleerd werd, meldt de politie. De man reed maar liefst 132 kilometer per uur, waar hij 80 mocht. Bij de controle, die tussen 8.00 en 11.30 uur plaatsvond, hield 90 procent zich aan de toegestane snelheid.

Ook op andere plekken vonden controles plaats, onder andere de Muntbergweg in Amsterdam Zuidoost, waar 90 procent zich aan de snelheid hield tussen 9.00 en 11.30 uur. De hoogst gemeten snelheid was 76 kilometer per uur in plaats van de toegestane 50 kilometer per uur.

Op de Willem de Zwijgerlaan hield 92 procent zich aan de toegestane snelheid. Ook hier bedroeg de hoogst gemeten snelheid 76 kilometer per uur.