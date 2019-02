In een appartement aan de Waldenlaan in Oost is in de nacht van maandag op dinsdag een uitslaande brand uitgebroken. Ook andere appartementen raakten beschadigd.

De bewoner kon zijn woning op tijd verlaten. Via een megafoon riepen toegesnelde politieagenten ook andere bewoners van het pand om de flat zo snel mogelijk te verlaten.

De brand brak uit rond 3.00 uur 's nachts. Waardoor het vuur ontstond, is nog niet bekend. De schade is groot, het appartement is volledig uitgebrand.

Ambulancepersoneel heeft verschillende bewoners nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis gebracht te worden.