De brandweer heeft besloten om het nachtelijke sluitingsplan van Kazerne Victor, nog geen maand nadat het plan was ingevoerd, alweer te wijzigen. Het besluit is genomen nadat er meer gegevens beschikbaar waren gekomen over de gevolgen van de sluiting.

Als gevolg van de nachtelijke sluiting van Kazerne Victor wordt er in de nacht vaker met ploegen van de brandweer heen en weer geschoven tussen kazernes.

De nachtelijke meldingen voor de brandweer, die normaal gesproken voor de kazerne in de Dapperbuurt zouden zijn, worden nu in de meeste gevallen overgenomen door Kazerne Nico bij de IJtunnel.

Na een kritisch rapport van het Instituut Fysieke Veiligheid eind vorig jaar over de gevolgen van de nachtelijke sluiting besloot de brandweer met een plan te komen, dat ervoor zorgt dat Kazerne Nico altijd bezet is.

Dit betekent concreet dat als de brandweerwagens van Kazerne Nico 's nachts niet op de kazerne zijn vanwege een melding, andere kazernes worden opgeroepen om te gaan herbezetten.

In maart evalueert brandweer de maatregelen

In eerste instantie werd de kazerne aan de Honthorststraat in Zuid aangewezen om Kazerne Nico te herbezetten. Nu er meer gegevens beschikbaar zijn over de gevolgen hiervan is besloten dat te wijzigen. Voortaan moet Kazerne IJsbrand in Noord de herbezetting doen. Maar ook daar is weer een complicatie: omdat in Noord geen ladderwagen staat, moet de kazerne in Zuidoost bijspringen.

Kazerne Victor is sinds begin dit jaar in de nachtelijke uren gesloten. In de buurt zijn veel zorgen over of het wel een veilige keuze is. Een bewonersprotest leverde honderden handtekeningen op. Ondanks het verzet, besloot de gemeenteraad akkoord te gaan met de sluiting.

In maart gaat de brandweer de maatregelen evalueren. Het Instituut Fysieke Veiligheid is gevraagd om hierbij te adviseren.