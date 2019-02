Het Centraal Jusitieel Incassobureau (CJIB) heeft in 2018 bijna 605 duizend boetes uitgeschreven in Amsterdam. Het Rijk haalde hiermee meer dan 52 miljoen euro op. Ruim 10 miljoen meer dan in 2017. Vooral snelheidsovertreders en bestuurders die door rood reden, werden op de bon geslingerd.

Uit cijfers die AT5 bij het CJIB opgevraagd heeft, blijkt dat de meeste boetes werden uitgedeeld aan automobilisten die te hard reden op de snelweg. 271.000 keer ging er in 2018 een bestuurder op de bon omdat hij de snelheidslimiet overtrad.

Zij moesten samen meer dan 14 miljoen euro betalen. Naast boetes die door het CJIB worden geïnd, zijn er ook bestuurlijke boetes. Deze worden door de gemeente zelf uitgeschreven bij overlast in de openbare ruimte.

Ook binnen de bebouwde kom gingen er veel automobilisten op de bon, ruim 113.000. Goed voor 7,7 miljoen euro. In totaal werden er 409.738 snelheidsboetes uitgedeeld. Bijna een verdubbeling ten opzichte van 2017, toen werden er 237.135 snelheidsovertreders beboet.

Geheel verrassend is dit hoge aantal boetes op de snelweg niet. Op de A10-West is er trajectcontrole en op andere stukken staan er vaak flitspalen. Een gemakkelijke manier voor de politie om boetes te innen omdat het automatisch gaat en er weinig mankracht nodig is.

Geen boetes voor hondenpoep op straat

Hondeneigenaren hebben zich afgelopen jaar blijkbaar goed gedragen, of kwamen geen handhavers tegen tijdens hun uitlaatrondje met de hond. Er werd, volgens het CJIB, helemaal niemand beboet voor hondenpoep op straat in 2018. Het jaar ervoor gebeurde dit wel nog drie keer.

Verder was het voor één vissende Amsterdammer een duur jaar. Hij kreeg een boete van 500 euro omdat hij geen goede vispas op zak had.

Veel boetes wegens rijden door rood

36.000 automobilisten en fietsers werden beboet omdat zij een rood stoplicht negeerden. Dat zijn meer dan honderd boetes per dag.

Oftewel, ieder kwartier negeerde iemand een rood verkeerslicht en werd hiervoor beboet. Het leverde de Nederlandse staat in ieder geval meer meer dan zeven miljoen euro op.

Ruim 6.000 automobilisten belden in de auto

Ondanks de uitgebreide campagnes van de overheid voor het handsfree bellen in de auto, waren er in 2018 toch meer dan 6.000 automobilisten die met hun telefoon in de hand belden in de auto.

Zij moesten allemaal 230 euro betalen, wat het CJIB ruim 1,3 miljoen opleverde. Grote kans dat er dit jaar nóg meer boetes voor niet-handsfree bellen worden uitgedeeld, want vanaf juli is het ook verboden om te appen op de fiets.

Amper boetes voor afsteken vuurwerk

Opvallende andere categorie zijn de boetes voor vuurwerk. Hoewel er veel overlast ervaren wordt van het te vroeg afsteken van (illegaal) vuurwerk en de stad op weg lijkt naar een vuurwerkverbod, worden er amper boetes uitgedeeld. In 2018 elf stuks.

In 2016 en 2017 was dit nog het dubbele. Alle boetes in dat jaar werden uitgedeeld door politieagenten, in 2018 gebeurde dat ook vier keer door een handhaver van de gemeente.