Twee mannen hebben vrijdagavond een winkel van KPN overvallen op het Buikslotermeerplein. Twee aanwezige medewerkers werden daarbij met tiewraps vastgebonden.

Het duo overviel de winkel vlak voor sluitingstijd, rond 18.00 uur. Ze dreigden met een vuurwapen en zijn er met telefoons vandoor gegaan.

Via Burgernet is een signalement van de daders vrijgegeven. Beiden zijn donkergetint en zo'n twintig jaar oud. Een van hen droeg een spijkerbroek, een zwarte jas en een bivakmuts. De ander was geheel in het zwart gekleed en was met zo'n 1,70 meter lang iets kleiner dan de ander.

Het duo is aan de achterzijde van het pand met onbekend vervoersmiddel gevlucht.