De gemeente Amsterdam gaat vanaf nu handhaven op de ja/ja-sticker bij bedrijven. Amsterdammers moeten sinds 1 januari 2018 expliciet aangeven dat zij reclamedrukwerk willen ontvangen met een ja/ja-sticker op de brievenbus.

Adverteerders die de regels overtreden krijgen vanaf nu een last onder dwangsom opgelegd. Als deze adverteerders opnieuw in overtreding zijn, moeten zij de gemeente 500 euro per verkeerd bezorgde folder betalen. De uiteindelijk boetes kunnen dus flink oplopen.

Doel van de ja/ja-sticker is het tegengaan van papierverspilling. De handhaving van de gemeente richt zich in eerste instantie op de bedrijven waar de meeste meldingen over zijn ontvangen het afgelopen jaar.

Vorig jaar honderden meldingen

Amsterdammers kunnen melding maken van verkeerd bezorgd reclamedrukwerk. In 2018 ontving de gemeente zo'n tweeduizend meldingen. De overgrote meerderheid van deze meldingen - meer dan 90 procent - gaat over drukwerk dat ook in strijd met de regelgeving is bezorgd.

Een kleiner deel van de klachten gaat over drukwerk dat ongewenst maar niet onrechtmatig is bezorgd, zoals drukwerk van niet commerciële partijen of een huis-aan-huisblad dat wel mag worden bezorgd binnen de geldende regelgeving maar niet door iedereen als huis-aan-huisblad wordt gezien. Naar aanleiding van alle meldingen zijn 384 bedrijven aangeschreven door de gemeente.

Veel papier bespaard

Uit onderzoek blijkt dat er op 19 procent van de brievenbussen in de stad een ja/ja sticker is geplakt. Voor de invoering van de ja/ja-sticker op 1 januari vorig jaar, werd er volgens de gemeente nog reclamedrukwerk bezorgd in 49 procent van de brievenbussen. Sinds de invoering van de sticker is dat nog maar 30 procent. Bij huishoudens waar geen reclamedrukwerk meer wordt bezorgd, betekent dit een jaarlijkse besparing van 33 kilo papier per huishouden.

Ook Rotterdam en Utrecht hebben inmiddels een ja/ja-sticker aangekondigd. Het invoeren van de ja/ja-sticker in Amsterdam kwam de gemeente wel op kritiek te staan van de de folderbranche en winkeliers. Een rechtszaak tegen de gemeente werd door de folderbranche verloren.