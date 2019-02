Het beeld 'De vrijheid van de gedachte' van Hildo Krop wordt volgende week voor het stadsdeelkantoor in Oost geplaatst. Vervolgens wordt het kunstwerk op 26 februari, de geboortedag van de kunstenaar, officieel onthuld.

Hildo Krop was een Amsterdamse stadsbeeldhouwer. In de periode 1916-1967 heeft hij veel werken in opdracht van de gemeente gemaakt. Zo ook veel ornamenten die op bruggen te zien zijn in de stijl van de Amsterdamse School.

Het beeld dat in Oost wordt geplaatst bestaat uit een engel, die zijn handen aan zijn mond houdt en bovenop een liggende vrouw staat. Krop maakte het beeld in opdracht van de PTT - het voormalige PostNL. Het kunstwerk stond vanaf 1951 lange tijd voor het kantoor van het bedrijf. Maar na een verhuizing verdween het beeld in een loods.

Tot nu dus. Stadsdeel Oost heeft voor de plek op het Oranje-Vrijstaatplein gekozen, omdat het stadsdeelkantoor verbonden is met het thema democratie. Dit sluit weer aan op het thema van het beeld, namelijk vrijheid van gedachte en meningsuiting.