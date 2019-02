De politie in Amsterdam heeft woensdag ruim duizend wietplanten gevonden in een achterkamertje van een bedrijfspand in de straat Abberdaan in het Westelijk Havengebied.

De wietplantage was volgens de politie goed verstopt. Agenten ontdekten een keukenkastje, waaruit de achterwand was weggezaagd. Het gat bleek te leiden naar de grote plantage.

De ruim duizend planten zijn geruimd en er is één verdachte aangehouden, meldt de politie via Facebook. De recherche heeft de zaak in onderzoek

De straatwaarde van de wietplanten worden geschat op ongeveer 1,5 miljoen euro.