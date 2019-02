Amsterdam

GVB en Resto van Harte organiseren speeddates in Amsterdamse tram

Een tram in Amsterdam is zondag het decor voor speeddates. Het is de bedoeling mensen met elkaar in contact te brengen en dit keer niet als beoogd liefdeskoppel, maar om eenzaamheid tegen te gaan. Het speeddaten is een initiatief van vervoersbedrijf GVB en restaurantketen Resto VanHarte.