D66-raadslid Marijn Bosman heeft een spoeddebat aangevraagd, omdat de gemeente de plannen voor het festivalterrein N1 in Westpoort heeft geschrapt. Het nieuwe festivalterrein was onderdeel van een groter festivalbeleid, bedoeld om braakliggende terreinen tot festivallocaties om te toveren.

Het beleid werd samengesteld door de gemeente, buurtbewoners en festivalorganisatoren, en zou uit de stad geweerde feestgangers uitkomst moeten bieden.

Dat de plannen voor het N1-terrein nu toch geschrapt zijn, is Bosman in het verkeerde keelgat geschoten. "Dit is de volgende klap voor de festivalbranche in Amsterdam. Tienduizenden Amsterdammers gaan jaarlijks naar festivals. Festivals verrijken de stad en zijn uitingen van kunst en cultuur. We moeten daar zuinig op zijn."

Bosman vindt het met name kwalijk dat de gemeente zich hiermee niet aan de afspraken houdt. "De beschikbaarheid van een locatie is juist in het nieuwe evenementenbeleid afgesproken.

De gemeente hoort een betrouwbare partner te zijn en zich aan de afspraken te houden. Het festivalbeleid was een zwaarbevochten compromis."

De gemeente heeft de plannen teruggetrokken door de snelle groei van de stad. Hierdoor zou het terrein op korte termijn weer nodig kunnen zijn, bijvoorbeeld voor Amsterdamse bedrijven.

Aangezien het terrein geschikt is voor zo'n zes festivals per jaar, en er na het sluiten van locaties als de Riekerhaven en Blijburg een nog groter tekort is aan festivalterreinen, heeft het college besloten dat er in 2019 nog zes festivals op het terrein worden toegestaan.