De AFCA Supportersclub wil naar de rechter stappen als er geen kaarten vrijkomen voor Ajax-fans die naar het bekerduel tegen Feyenoord op 27 februari in De Kuip willen.

Volgens de AFCA Supportersclub heeft Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, de KNVB verteld dat hij vanwege veiligheidsoverwegingen geen Ajax-fans in De Kuip wil toelaten.

"Wij zien vervolgens geen andere mogelijkheid dan ons voor te bereiden op een gerechtelijke procedure", zegt de AFCA Supportersclub.

Woensdag opende de voorverkoop voor het duel in de halve finale van de KNVB Beker tussen Feyenoord en Ajax.

Aboutaleb besloot met Job Cohen geen uitsupporters meer toe te laten

In 2009 besloten Aboutaleb en toenmalig burgemeester van Amsterdam Job Cohen na rellen en spreekoren geen uitsupporters toe te laten bij De Klassieker. Dit besluit zou aanvankelijk vijf jaar duren, maar is tot op de dag van vandaag nog steeds actief.

In december 2018 stuurde Ajax een brief naar Feyenoord waarin de club opperde om weer uitsupporters toe te laten in De Klassieker.

Het gebaar werd alleen niet zo op prijs gesteld in Rotterdam. "Dat Ajax hier nu weer een brief over stuurt, lijkt vooral voor de bühne, wellicht om de eigen achterban tevreden te stellen", reageerde Feyenoord.