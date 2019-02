Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag een celstraf van tien jaar en een celstraf van twaalf jaar geëist tegen de verdachten van een dodelijk schietincident in 2008 in een flat in Amsterdam Zuidoost.

Het schietincident zou gebeurd zijn bij een poging tot beroving. Van de twee verdachten wordt de zwaarste straf tegen de vermeende schutter geëist. Hij kreeg in 2015 twaalf jaar cel en tbs voor meerdere gewelds- en levensdelicten, nu moet hij van het OM twaalf jaar krijgen wegens doodslag en wapenbezit.

De tweede verdacht zou alleen schuldig zijn aan poging diefstal met de dood tot gevolg, evenals wapenbezit. Daarom is tegen hem tien jaar cel geëist.

Het slachtoffer, een 33-jarige man die voorheen bodyguard was van Surinaamse politicus Ronnie Brunswijk, werd op 20 april 2008 dood gevonden in de lift van appartementencomplex Gooioord. Hij zou van dichtbij zijn doodgeschoten.

Slachtoffer was illegaal in Nederland

De man verbleef illegaal in Nederland en zou volgens getuigen geld sprokkelen om drugs te kopen. Het was bekend dat het slachtoffer op zondagen drugs kreeg en dan een "goed gevulde portemonnee" bij zich droeg.

De twee verdachten zouden de bewust zondag bij het slachtoffer in de lift zijn gestapt met als doel hem te beroven. De man zou doelbewust zijn neergeschoten, aldus de officieren van justitie. Na de daad zouden de daders weer met hun leven zijn verdergegaan "alsof er niets is gebeurd".

Strafzaak tegen verdachten werd eerder stopgezet

Drie dagen na de vondst van het lichaam wees een anonieme getuige de twee verdachten aan. Hij had ze gezien toen ze de lift in stapten. Echter kon er geen "wettig en overtuigend" bewijs worden gevonden die de schuld van de verdachten zou aanduiden. De zaak werd beëindigd.

Een anonieme getuige meldde zich in 2015. Hij zou zijn bedreigd. De getuige meldde dat hij een van de mannen zijn verantwoordelijkheid had horen opbiechten. Het onderzoek werd heropend. Het OM meent dat de verklaringen van de getuigen worden ondersteund door onderzoeksresultaten. In dit onderzoek werden gesprekken afgeluisterd en werd een informant ingezet.

De rechtbank doet uitspraak op 22 februari.