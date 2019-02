Een tram in Amsterdam is zondag het decor voor speeddates. Het is de bedoeling mensen met elkaar in contact te brengen en dit keer niet als beoogd liefdeskoppel, maar om eenzaamheid tegen te gaan. Het speeddaten is een initiatief van vervoersbedrijf GVB en restaurantketen Resto VanHarte.

Zangeres en presentatrice Angela Groothuizen verwelkomt de gasten, die vervolgens samen een ritje maken door de hoofdstad.

De initiatiefnemers willen met deze actie bijdragen aan verbinding in de stad en de strijd aangaan met eenzaamheid. Doel van het tramritje is een maatje te vinden om af en toe mee af te spreken.

"Of dat nou is om samen te eten, te wandelen of om een kaartje te leggen", zegt Rob Kars, directeur Resto VanHarte, een organisatie die buurtbewoners bij elkaar brengt door samen te eten.