Binnenland 'Slachtoffer schietpartij Amsterdam is oud-voetballer Yassine Abdellaoui' De man die woensdagavond werd neergeschoten in de Amsterdamse wijk IJburg is oud-profvoetballer Yassine Abdellaoui, bevestigen meerdere bronnen aan De Telegraaf. De voormalige aanvaller raakte bij het schietincident gewond, maar is momenteel buiten levensgevaar.