De gemeente Amsterdam heeft de afgelopen week zo'n 300.000 euro aan boetes uitgedeeld voor het overtreden van de regels omtrent vakantieverhuur. Op zes verschillende plekken in de stad werd illegale verhuur ontdekt.

De hoogste boete ging naar een sleutelbedrijf dat betrokken is bij de illegale verhuur van twee woningen in een grachtenpand in de buurt van de Negen Straatjes. Zij verhuurden in de woningen drie kamers met in totaal liefst zestien slaapplaatsen. Daarvoor heeft het bedrijf een boete gekregen van 102.500 euro.

Daarnaast werden ook voor het illegaal verhuren van woningen op de Wallen en bij het Leidseplein boetes van 20.500 uitgedeeld aan sleutelbedrijven. In totaal moeten de verschillende sleutelbedrijven de gemeente liefst 190.000 euro gaan betalen.

De boetes zijn onderdeel van de strengere aanpak van vakantieverhuur door de gemeente. Zo mogen woningen sinds 1 januari nog maar dertig dagen per jaar worden verhuurd en moet dat vooraf aan de gemeente worden gemeld.