Een coffeeshop aan de Ruysdaelkade in Amsterdam is in de nacht van woensdag op donderdag rond 00.30 uur overvallen. Bij de overval is er geld meegenomen.

Of het gaat om één of meerdere verdachten is nog niet bekend. Bij de overval zou geen wapen zijn gebruikt, er is niemand gewond geraakt.

De politie onderzoekt het incident.