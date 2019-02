Bij een inbraakpoging aan de Jan Evertsenstraat in West is in de nacht van dinsdag op woensdag een explosief gebruikt.

Rond 4:30 uur kreeg de politie meerdere meldingen van een harde knal in West. Er kwamen tips binnen vanaf onder meer het Bos en Lommerplein en de De Krommert. Na onderzoek bleek er een explosie te zijn geweest bij een pand aan de Jan Evertsenstraat.

Aan de panden van restaurant Wok on Fire en juwelier Het Goudhuis is veel schade. Vermoedelijk is hier de inbraakpoging gepleegd. De politie is ter plaatse en doet onderzoek. Wat voor explosief er is gebruikt en of er iets buit is gemaakt, is nog onduidelijk.

Vorig jaar augustus werd de Jan Evertsenstraat ook al geconfronteerd met een explosief. Toen hing er een handgranaat aan een lunchroom.