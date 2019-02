De gemeente heeft dinsdag besloten dat vijf bomen in de tuin van debatcentrum De Rode Hoed niet gekapt mogen worden. Het plan om de vijf esdoorns weg te halen kwam van het debatcentrum en een andere buurtbewoner.

Het centrum en de buurtbewoner vroegen samen een kapvergunning aan. Volgens hen is de kap noodzakelijk omdat er onder extreme weersomstandigheden kans ontstaat op een tak- of stambreuk.

De buurt maakte daar bezwaar tegen. Omwonenden noemen hun achtertuinen met de bomen een "paradijsje". Tak- of stambreuk kan volgens hen voorkomen worden door zogenoemde boomankers te gebruiken.

Stadsdeelbestuurder Micha Mos acht de kap niet noodzakelijk. "Het groen dat we in ons stadsdeel hebben willen we graag beschermen. Ik ben blij dat er in dit geval een goed alternatief is om bomen in deze binnentuin te behouden."