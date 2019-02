Amsterdam

Tentoonstelling over leven van Boeddha trekt 80.000 bezoekers

De tentoonstelling over Boeddha in De Nieuwe Kerk in Amsterdam heeft 80.000 bezoekers getrokken. De expositie is afgesloten met een volgens de makers typisch boeddhistisch gebruik: het verbranden van de tienduizenden wensen die mensen achterlieten in de wensbomen.