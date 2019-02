Het gerechtshof in Amsterdam heeft de mannen die tijdens de wedstrijd Ajax - Schalke 04 (2-0) op 13 april 2017 in de Johan Cruijff Arena 'ACAB, ACAB' zongen veroordeeld tot het betalen van een boete van 250 euro. ACAB staat voor 'All Cops are Bastards', waarmee de mannen volgens de rechter ambtenaren in functie hebben beledigd.

De mannen zeiden zelf niet op de hoogte te zijn van de betekenis van de afkorting en zouden niet weten dat zij de agenten beledigden toen ze dit meerdere malen naar hen zongen.

"De afstand tussen ons en de verdachten betrof niet meer dan vijf meter. Wij zagen dat zij 'ACAB' bleven zingen. Hierop hebben wij alle drie de verdachten aangehouden. Wij voelen ons dan ook in ons goede naam en eer aangetast", aldus een agent.

De rechter gaat ervan uit dat iedereen op de hoogte is wat deze lettercombinatie betekent, omdat er recent meerdere malen in de pers over gesproken is en terug te vinden is op websites als Wikipedia en Dumpert. Er is volgens het hof dus sprake van algemene bekendheid.