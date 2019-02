Het aantal woninginbraken in Amsterdam in 2018 is, ten opzichte van een jaar eerder, met 23 procent gedaald. In totaal werden er 3.475 inbraken gepleegd.

Dit blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van recente politiecijfers. In 2017 was er in Amsterdam sprake van 4.512 inbraken. In 2016 waren het er nog 4.325.

Het totaal aantal woninginbraken in Nederland is vorig jaar in de meeste gemeenten gedaald. De politie noteerde 43.000 gevallen. Dat zijn er 13 procent minder dan in 2017.

Volgens LocalFocus zijn de gemeenten waar relatief het vaakst ingebroken werd, schaars bebouwde, landelijke gemeenten.

De gemeenten waar vorig jaar relatief het meest werd ingebroken waren Baarn met 7,6 inbraken per duizend inwoners, Beemster met 6,3, Sittard-Geleen met 5,8 en Stein met 5,6.