De Koninklijke Marechaussee, een grensoverschrijdend politieteam en de Duitse politie hebben bij de grens in Duitsland een man aangehouden die in het bezit was van een vuurwapen en gestolen horloges, die vermoedelijk buitgemaakt zijn bij een gewapende overval op de P.C. Hooftstraat vrijdag rond 18.00 uur.

Een man kwam de horlogezaak binnenlopen en deed zich voor als klant. Op een gegeven moment trok de man een vuurwapen en bedreigde hij het personeel. Daarbij wist hij een aantal horloges buit te maken, waarna hij wegliep. Het personeel raakte niet gewond.

Meerdere politie-eenheden startten een zoekactie in de omgeving, waarbij in meerdere trams en bussen naar de overvaller gezocht werd.

Bij een controle bij de grens in Duitsland werd in een touringcar een man aangehouden die in het bezit was van een vuurwapen en de horloges die vermoedelijk bij de overval in de P.C. Hooftstraat waren buitgemaakt.

De verdachte zit vast in Duitsland. Een officier van justitie dient een verzoek van overlevering van de man bij de Duitse justitie in.

De politie heeft de eigenaar en het winkelpersoneel op de hoogte gebracht van de aanhouding.