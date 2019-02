De omwonenden van de Johan Huizingalaan in Nieuw-West zitten al een paar dagen zonder straatverlichting. De lantaarns in de buurt sprongen donderdagavond niet aan en ook vrijdagavond bleef het donker.

Netbeheerder Liander laat weten dat de storing bij hen bekend is, maar dat de oplossing nog even op zich laat wachten. "We onderzoeken momenteel waar het probleem precies zit, het gaat vermoedelijk om een fout in een kabel. Zodra we weten wat er mis is, kunnen we het repareren", aldus een woordvoerder.

Indien het om een kapotte kabel gaat, moet deze worden vervangen. "In dat geval moeten we de grond in. Dat moet worden ingepland. De komende dagen zal het dus nog even donker blijven in de buurt."

AT5 kreeg van verschillende omwonenden meldingen over de problemen. Sommige omwonenden durven 's avonds de straat niet meer op. Liander raadt omwonenden aan om extra voorzichtig en alert te zijn.