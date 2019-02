In Amsterdam zijn vrijdagavond kort na elkaar twee gewelddadige overvallen gepleegd. Doelwit van de overvallen waren een dierenwinkel in het centrum en een horlogezaak in Zuid.

Iets na 17.30 uur werd een Burgernet-melding verspreid in verband met de overval op de dierenwinkel aan de Sint Antoniesbreestraat. De verdachten stalen geld uit de kassa, waarbij ze geweld gebruikten. De verdachten zijn drie mannen, die na de inbraak te voet vertrokken in de richting van het Zuiderkerkhof in het centrum.

Iets daarna werd een horlogezaak in de P.C. Hooftstraat overvallen. De overvaller had een vuurwapen bij zich, maar niemand raakte bij de overval gewond. De verdachte voor deze overval is een man.

De politie is nog op zoek naar de verdachten van beide overvallen. De overvallen lijken vooralsnog geen verband met elkaar te houden.