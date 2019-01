In de haven van Amsterdam zijn in 2018 drieduizend schepen meer aangekomen dan in het jaar ervoor. In totaal kwamen er vorig jaar 59.128 schepen binnen.

In 2017 waren dit er nog 56.230.

Het grootste deel van de schepen in de Amsterdamse haven zijn binnenvaartschepen, dit waren er 41.424 in 2018.

Het toegenomen aantal schepen heeft niet geleid tot meer ongevaarlijke situaties. Het aantal ernstige ongelukken bleef gelijk. Wel kwam er iemand om bij een ongeluk in de haven.

Het is de vraag of er dit jaar opnieuw sprake zal zijn van een toenemend aantal schepen in de haven. Als gevolg van de nieuwe toeristenbelasting, vertrekken veel grote cruisemaatschappijen uit Amsterdam.

De speciale belasting voor bezoekers van cruiseschepen ging op 1 januari van dit jaar in.