Actiegroep Mokum Reclaimed heeft geen vergunning van de gemeente gekregen om bijna een jaar lang 23 parken en pleinen in de stad te claimen. Dat laat de gemeente weten. Volgens een woordvoerder is er al een gesprek geweest met de actiegroep waarin dit is aangegeven.

De actiegroep wilde met een zogenaamd evenement ervoor zorgen dat er geen festivals meer kunnen plaatsvinden in de parken en pleinen. De festiviteiten zouden te veel overlast en vervuiling veroorzaken.

Zij hebben hier geen vergunning voor gekregen omdat het evenement van 331 dagen dat Mokum Reclaimed wil organiseren te klein is voor een vergunning. De plannen van de actiegroep vallen binnen de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Een vergunning is dus niet nodig, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

De actiegroep laat via een woordvoerder weten in beroep te gaan. Komend weekend gaan ze van start met een evenement in het Westerpark.