De politie is op zoek naar getuigen die meer informatie hebben over een woningoverval die woensdag in Amsterdam Nieuw-West plaatsvond.

Twee personen bellen woensdagmiddag rond 17.20 uur aan bij een woning aan Langswater in Amsterdam Nieuw-West. Een vrouw van 76 jaar doet open, omdat zij een bezorger aan de deur verwacht.

De verdachten dringen met geweld haar woning binnen waarbij het slachtoffer hard op de grond valt. De mannen doorzoeken de woning en gaan er met buit vandoor.

De daders zijn vermoedelijk twee mannen, waarvan er één rond de 1.75 meter lang is. De ander is rond de 1.85 meter lang. Ze hebben een licht getinte huidskleur, een normaal postuur en waren volledig in het zwart gekleed, inclusief gezichtsbedekking en zwarte handschoenen.