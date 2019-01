Een graafmachine is in de nacht van woensdag op donderdag in de wijk Geuzenveld in Amsterdam in brand gevlogen. Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan.

De brand in de graafmachine brak rond 1.00 uur uit aan de Gerrit Stuyverstraat. De graafmachine ging voor de helft in vlammen op.

Op het moment dat de brand uitbrak was er niemand in de machine aan het werk.