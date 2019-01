Olivia, Benjamin en Olivier waren in 2018 de populairste babynamen in Amsterdam. In totaal werden er in 2018 ruim 9000 baby's geboren in de stad.

Dat maakte de gemeente woensdagmiddag bekend. In de gemeente kregen 35 jongens de naam Olivier en precies evenveel de naam Benjamin. Bij de meisjes gaat Olivia aan kop met 45 nieuwe Olivia's, gevolgd door 37 Mia's.

In stadsdeel Oost is Boris de populairste jongensnaam (12 geboortes) terwijl in Nieuw-West Mohammed het meest werd ingeschreven (12 keer). Elijah en Nova waren de populairste namen in Zuidoost, terwijl die in stadsdeel Centrum juist Hugo en Charlie waren.