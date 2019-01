Een persoon is woensdagmiddag gewond geraakt bij een ernstig ongeluk aan de Ruijgoordweg in Westpoort. Bij het ongeval was een shovel betrokken.

Het ongeluk vond plaats rond 14.15 uur op een bedrijventerrein. Meerdere brandweerwagens en een traumahelikopter kwamen ter plaatse.

Volgens de politie is er sprake van één gewonde, die direct naar het ziekenhuis is vervoerd. Het is nog onduidelijk hoe ernstig zijn of haar verwondingen zijn.

Wel is zeker dat er geen sprake was van een beknelling. Naar de exacte oorzaak van het incident wordt nog onderzoek gedaan.