De 22-jarige man die op zaterdag 12 januari werd aangehouden in verband met de reeks plofkraken op geldautomaten in Amsterdam is weer op vrije voeten gesteld. Zijn voorlopige hechtenis werd opgeheven, maar hij is nog wel verdachte in het onderzoek.

De andere verdachte, een 26-jarige man, blijft wel vastzitten. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen kunnen plaatsvinden in het kader van dit onderzoek.

Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag via Twitter.

Tussen eind oktober 2018 en begin januari 2019 hebben er tien plofkraken plaatsgevonden in de regio. Acht kraken waren in Amsterdam-West, één in Amsterdam-Noord en één in Aalsmeer.

Eén kraak bleef bij een poging, bij de andere negen werden de automaten opgeblazen met explosieven. De explosies hadden forse schade aan de automaten en de gevels en panden waar deze bij hoorden tot gevolg.

Daders maakten geen buit bij plofkraken

In enkele gevallen moesten ook de omliggende woningen worden ontruimd omdat er explosieven waren achtergebleven. Niemand raakte gewond als gevolg van de plofkraken en bij geen enkele kraak hebben de daders een buit meegenomen.

De aangehouden verdachten zijn een 26-jarige man uit Amsterdam en een 22-jarige plaatsgenoot.

Plofkraken staan mogelijk in verband met elkaar

De politie houdt er rekening mee dat de plofkraken mogelijk met elkaar in verband staan. De precieze rol van de verdachten wordt door de recherche onderzocht.

De politie laat wel weten dat de aanhoudingen niet garanderen dat de reeks plofkraken tot een einde komen. Op basis van de opgedane kennis over de kraken zijn er zowel zichtbare als onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen.