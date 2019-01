Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdagmiddag zes jaar geëist tegen zeven mannen die worden verdacht van een gewapende overval op een waardetransport in Amsterdam.

Het incident gebeurde op 15 december 2016. De overvallers hadden dure horloges ter waarde van ruim 300.000 euro buit gemaakt.

De politie ontving een melding van een bestelbus die in brand gevlogen was aan de Riekerweg in Amsterdam. Twee mannen vertelden dat ze overvallen waren aan de Amstelveenseweg, waarna de bestelbus bij de Riekerweg in de brand werd gestoken terwijl zij er nog in zaten.

Uit onderzoek van de politie zou blijken dat de chauffeur van het busje in het complot zou zitten.

Zeven verdachten in beeld na woningbezoek andere zaak

De politie kwam de verdachten op het spoor na het onderzoeken van woningen naar aanleiding van een andere zaak. In de woning werden onder andere lege dozen van dure horloges gevonden. Zo kwamen zeven verdachten in beeld. Een verdachte kwam in beeld na telefoontaps.

Volgens de officier van justitie hebben de verdachten op intimiderende manier de bijrijder bedreigd, van zijn vrijheid beroofd en zijn leven in gevaar gebracht door het busje in brand te steken terwijl de chauffeur en hij er nog in zaten.

De rechtbank doet uitspraak op 7 maart.