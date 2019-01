Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag in vlammen opgegaan op de Thomas van Aquinostraat in Slotermeer.

Dat gebeurde even voor 5.00 uur. De brandweer heeft het vuur geblust, maar de auto is rijp voor de sloop. Opvallend was dat de wagen voor de brand al gedeeltelijk gestript was. Zo was de achterklep weggehaald.

Een bergingsbedrijf zal de wagen vermoedelijk later vandaag meenemen.