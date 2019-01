Een automobilist is in de nacht van donderdag op vrijdag tegen de pui van een kledingwinkel in de Van Baerlestraat in Zuid gereden. De schade loopt volgens de winkeleigenaar in de tienduizenden euro's.

De verantwoordelijke man heeft zich vrijdag bij de kledingwinkel gemeld. "Het was mijn fout. Het was erg glad, dus mijn auto viel tegen het raam aan", vertelt de man tegenover de camera van AT5.

De automobilist zegt zelf dat hij de auto even verderop had neergezet. Nadat hij de conclusie trok dat de winkel dicht was, besloot hij de volgende ochtend terug te komen.

De man beweerde niet te hebben gedronken en in het bezit van een rijbewijs te zijn. De politie doet verder onderzoek.