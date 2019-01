Hof: 'Agenten maakten onjuiste processen-verbaal op na rellen Celtic-fans'

Amsterdamse agenten hebben tijdens voetbalrellen op de Dam op 6 november 2013 onjuiste processen-verbaal opgemaakt tegen drie Celtic-supporters. De Schotse supporters werden later op basis van deze verslaglegging van de agenten veroordeeld tot straffen van één tot twee maanden.

Pas in hoger beroep doken beelden op van de gebeurtenissen, waaruit volgens het gerechtshof in Amsterdam blijkt dat "de kern van de verwijten tegen de verdachten niet strookt met de waarheid".

Die verzuimen zijn zo ernstig dat het hof het Openbaar Ministerie (OM) om die reden vrijdag niet-ontvankelijk heeft verklaard. Dit houdt in dat het OM niet gerechtigd is om te vervolgen in deze zaak.

Ander bewijsmateriaal was er niet in deze kwestie. De verbalisanten waren agenten die zelf het slachtoffer of getuige waren van het gooien met spullen naar de politie-eenheden en fysiek geweld tegen de agenten.

Arrest wordt pas later openbaar

Wat er precies onjuist is geverbaliseerd, kon een woordvoerder van het hof niet zeggen. Het arrest wordt pas later openbaar.