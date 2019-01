Ook vrijdag zijn er nog problemen met het tramverkeer in Amsterdam, nadat eerder deze week een stroomstoring een defect veroorzaakte in een transformator bij de remise van vervoersbedrijf GVB aan de Havenstraat.

Door het defect beschikt de remise ook vrijdagochtend maar over halve kracht en kunnen trams niet snel genoeg de stad in. ,,In de ochtend dus minder en vollere trams’’, aldus de GVB op Twitter.

De stroomstoring in de remise in Amsterdam-Zuid vond in de nacht van maandag op dinsdag plaats. Het vervoersbedrijf zette daarop trams uit een andere remise in. Bijna de helft van de trams reed niet. Rond de avondspits reden de trams in Amsterdam weer ,,op sterkte’’, maar woensdagochtend werd duidelijk dat er problemen waren met de transformator.

De transformator bleek ook nog eens niet te repareren, zodat er een vervangend exemplaar nodig is. De GVB zei donderdag te verwachten dat als die is geïnstalleerd en alles werkt, de trams nog voor het weekend in de ochtend op normaal tempo zouden uitrijden, maar dat blijkt vrijdagochtend dus niet te zijn gelukt. Daardoor rijden er minder trams op de lijnen 2, 5, 13, 17 en 24.